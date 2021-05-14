За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились 1 390 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1 390 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 18 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом,

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 327 831, число умерших - 4 397 человек. Выздоровели 307 332 человека.