В Турции от коронавируса вылечилось более 37 тыс. человек

В Турции за последние сутки 242 человека стали жертвами коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, 14 мая было проведено 203 073 теста на выявление COVID-19, результаты 11 394 из них оказались положительными.

37 261 человек вылечился от вируса и вернулся к повседневной жизни. Общее число выздоровевших составило 4 894 024.

Отмечается, что в настоящее время 2 670 пациентов с COVID-19 находятся в больницах страны в тяжелом состоянии.