https://news.day.az/world/1342861.html ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа
ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья по местному времени.
Об этом сообщила палестинская радиостанция Donya Al Watan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, соответствующий приказ был отдан главой Генштаба "Бригады Иззэддина аль-Кассама".
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