Хроники ковида: Индия, Сербия, Бразилия, США

В Индии создают банки кислородных аппаратов, они появятся в каждом районе страны. Так надеются помочь больным коронавирусом. Воспользоваться таким аппаратом можно будет на дому, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Бразилии на фоне пандемии растёт число трущоб - фавел. Многие потеряли работу и жильё.

В Сербии от коронавируса скончался известный советский и югославский певец Джордже Марьянович. Ему было 89 лет.

А в Штатах решили два миллиарда долларов, ранее выделенных на борьбу с пандемией, перенаправить на решение миграционного кризиса.