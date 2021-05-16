https://news.day.az/world/1343006.html Хроники ковида: Индия, Сербия, Бразилия, США - ВИДЕО
Хроники ковида: Индия, Сербия, Бразилия, США - ВИДЕО
В Индии создают банки кислородных аппаратов, они появятся в каждом районе страны. Так надеются помочь больным коронавирусом. Воспользоваться таким аппаратом можно будет на дому, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В Бразилии на фоне пандемии растёт число трущоб - фавел. Многие потеряли работу и жильё.
В Сербии от коронавируса скончался известный советский и югославский певец Джордже Марьянович. Ему было 89 лет.
А в Штатах решили два миллиарда долларов, ранее выделенных на борьбу с пандемией, перенаправить на решение миграционного кризиса.
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