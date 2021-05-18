В Индии выявили новый симптом коронавируса

Врачи из расположенного в индийском штате Карнатака города Бангалор заявили об обнаружении нового симптома коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Sun.

Индийские специалисты высказали мнение, что к перечню симптомов можно причислить и сильную сухость во рту. Они призвали обращать внимание на раздражение и зуд, а также боль в области языка. В редких случаях, утверждают они, во рту пациентов могут быть язвы.

Беседуя с журналистами издания Outlook, доктор Саттур (Sattur) описал 55-летнего пациента, жаловавшегося на сильнейшую сухость во рту а также конъюнктивит и усталость, хотя температуры у него не было. Позже у мужчины выявили коронавирусную инфекцию.

Медик подчеркнул, что при проявлении сильной усталости в тандеме с любыми симптомами, связанными с ротовой полостью, человеку следует сдать тест на COVID-19. При этом Саттур заметил, что пациент может быть носителем одного из штаммов коронавируса, а разные подвиды инфекции вызывают разные симптомы.

До настоящего момента среди классических симптомов COVID-19 отмечали кашель, потерю обоняния и способности чувствовать вкусы, а также высокую температуру. При этом некоторые инфицированные также жалуются на усталость, головную боль и диарею. Издание The Sun указывает, что ранее похожий симптом, получивший название "язык Covid" (Covid tongue) выявили и в Великобритании.