Индийский студент 11 дней провел на дереве во время самоизоляции

Восемнадцатилетний житель индийского штата Телингана 11 дней провел на дереве, где он вынужден был самоизолироваться после получения положительного теста на коронавирус, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Примерно месяц назад Шива вернулся из Хайдарабада в родную деревушку Котанадиконда, однако избежать COVID-19 ему не удалось - 4 мая он получил положительный результат, а вместе с ним рекомендацию уединиться, чтобы больше никого не заразить. Однако в родительском доме Шивы только одна комната, а места в близлежащих госпиталях на пересчет, потому студенту пришлось самостоятельно искать выход.

Нашел он его на растущем рядом с домом дереве: именно там Шива и обустроил временное прибежище. Вниз он спускает только по ночам, чтобы справить нужду в поле, а еду и прочие необходимые вещи получает с помощью обычного ведра на веревке. Все свободное время - а его у него масса - студент посвящает чтению и общению с друзьями в соцсетях.

Для деревни Котанадиконда и в целом для штата Телингана этот случай не уникален: многие жители вынуждены самоизолироваться в полях, шалашах и на деревьях.