В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 183, до 4 957 756. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 8 972. Всего уже выздоровели 4 572 226 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 364 против 340 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 116 575 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.