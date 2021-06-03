В Грузии расширится список вакцин против коронавируса

Помимо существующих вакцин против коронавируса, летом граждане Грузии смогут привиться препаратами Novavax и Johnson&Johnson. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Эффективность американской вакцины Novavax составляет 89,3%. Препарат создан на основе инактивированного коронавируса. Novavax эффективна против британского варианта коронавируса. Вакцина американской компании Johnson&Johnson создана по тому же принципу, что и AstraZeneca, только в ее случае достаточно прививки одной дозой. Результаты клинических испытаний вакцины указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания коронавирусом средней и тяжелой степени тяжести на 66% после четырех недель с момента вакцинации.

"В конце июня или в первых числах июля Грузия получит примерно полмиллиона доз Sinopharm. Также в третьем квартале мы получим миллион доз Pfizer. Также приблизительно в третьем квартале COVAX подтвердил поставку 700 тысяч Novavax и около 130 тысяч Johnson&Johnson", - сообщил Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer - 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

Цель правительства - до конца года вакцинировать 60-70% населения.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 149 191 человек, из них полную две дозы получили 33 718 граждан.

По информации Гамкрелидзе, в третьем квартале у страны будут довольно большие запасы вакцин, поэтому ожидается более интенсивная вакцинация, примерно 15-16 тысяч человек в день. Поэтому идет подготовка соответствующей инфраструктуры, чтобы процесс прошел беспрепятственно.