В Индии пропавшую 11 лет назад девушку нашли в соседнем доме

Восемнадцатилетняя девушка, пропавшая без вести в индийской деревне в штате Керала 11 лет назад, нашлась - она жила всего в 500 метрах от дома своих родителей и провела эти годы с мужчиной, в которого была влюблена. Об этом сообщает издание The Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девушка по имени Саджита тайно ушла к возлюбленному Рахману еще будучи подростком - она не могла быть с ним официально из-за принадлежности к разным религиям, говорится в статье.

Рахману сейчас 34 года. Все это время девушка жила взаперти в одной из комнат в его доме, а родители мужчины не подозревали, что там находился кто-то еще.

По данным издания, семья Саджиты искала девушку, ушедшую из дома без вещей и средств связи в 2010 году, долгие годы и обнаружила после того, как их сосед - Рахман - сам внезапно пропал и не появлялся около трех месяцев. Семья стала официально разыскивать его. Однажды старший брат Башир заметил Рахмана, а позже нашел дом в другой деревне, арендованный пропавшими влюбленными.

Башир рассказал, что Рахман, который работает маляром, имел отдельную комнату, всегда держал ее запертой и никогда никого не впускал. Он был вспыльчивым, и родители, жившие с ним, редко беспокоили его.

"Иногда он вел себя как психически ненормальный человек, становился агрессивным, если кто-то пытался проникнуть в его комнату. Он даже ел отдельно", - рассказал Башир.

После того, как Саджита нашлась, ей разрешили официально жить вместе со своим избранником, пишет издание.