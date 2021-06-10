В России создали госрезерв антиковидной продукции на три месяца

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в рамках формирования системы распределенного гражданского резерва уже созданы запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Субъекты федерации вместе с Росрезервом и предприятиями задействованы в решении еще одной важной задачи - обеспечении биологической безопасности. Мы уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, которые при необходимости помогут сглаживать пики спроса", - сказал он.

10 апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для увеличения производства, закупок, поставок, а также для создания резервов необходимых средств, лекарств и аппаратов с учетом различных сценариев распространения коронавируса.

После этого 15 июля Мантуров сообщил о начале формирования "государственного материального резерва по "ковидной" тематике".