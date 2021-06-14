Страны НАТО обязались наращивать военные расходы

Страны - члены НАТО взяли на себя обязательство увеличивать расходы на оборону и безопасность. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров государств Североатлантического альянса, принятом в понедельник на саммите в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса <...>. Ожидается, что 10 членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя в 2% к 2024 году", - говорится в заявлении.

Главы государств НАТО подтвердили принятое еще в 2014 году под давлением США обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, однако ряду стран понадобится больше времени на то, чтобы достичь целевого показателя.

В 2021 году эту задачу должны выполнить 10 государств НАТО (включая США) из 30. При этом самую большую часть своего ВВП - 3,82% - на оборону в 2021 году потратит Греция, на втором месте идут США - 3,52%. На последнем месте в десятке лидеров будет Франция с 2,01%. Расходы экономического лидера ЕС - Германии - прогнозируются на уровне 1,57% ВВП, а на последнем месте в НАТО по этому показателю находится Люксембург с 0,57%.

Согласно опубликованному в июне статистическому отчету НАТО, в 2021 году суммарные военные расходы альянса должны вырасти на 4,1%, до 1,05 трлн долларов США. Значительная часть этих средств (не менее 20%) должна ежегодно тратиться на закупку новой военной техники и вооружений, необходимых для противодействия России и Китаю, главным поставщиком которых для альянса является ВПК США.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы должным образом решить вопрос зависимости от военного оборудования российского производства через национальные усилия и международное сотрудничество", - отмечается в документе.

В заявлении также подчеркнуто, что в настоящий момент 24 страны НАТО направляют свыше 20% своего оборонного бюджета на обновление парка военной техники и развитие необходимой для этого научно-технической базы. Ожидается, что к 2024 году их число вырастет до 27.

Приоритетными направлениями технических разработок и закупок для стран НАТО при наращивании военного потенциала должны стать: средства ПВО и защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, автономные системы, винтокрылые аппараты следующего поколения, высокоточные вооружения, новые боеприпасы, системы дозаправки в воздухе, а также средства подготовки личного состава.