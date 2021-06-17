https://news.day.az/world/1353451.html В России обнаружили более 14 тысяч мутаций коронавируса
В России обнаружили более 14 тысяч мутаций коронавируса
В России обнаружили более 14 тысяч мутаций коронавируса, однако они не изменяют его свойства в значительной степени.
Об этом сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Максютов отметил, что индийский штамм заразнее, чем обычный вариант коронавируса, но говорить о его опасности сейчас преждевременно.
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