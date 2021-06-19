Возбуждено уголовное дело после падения самолета в России

Девять человек погибли в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области. На борту воздушного судна находились спортсмены-парашютисты. Причиной крушения стал отказ двигателя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом", - рассказали в ведомстве.



В свою очередь издание "Известия" сообщает, что самолет не смог набрать нужную высоту и в процессе взлета сделал разворот, в результате чего зацепился крылом за землю.



По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев на своей странице в Instagram, воздушное судно выполняло тренировочный полет. По его словам, четверо пострадавших при крушении находятся в тяжелом состоянии.