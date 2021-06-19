Путин поздравил Раиси с победой на выборах президента Ирана

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эбрахиму Раиси, который победил на выборах президента Ирана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между нашими странами традиционно носят дружественный, добрососедский характер. Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах", - отметил Путин.

"Это в полной мере отвечает интересам российского и иранского народов, идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности", - добавил российский лидер.