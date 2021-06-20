https://news.day.az/world/1354273.html На одном из избирательных участков в Армении прозвучали выстрелы
На одном из избирательных участков в Армении прозвучали выстрелы
Выстрелы прозвучали на одном из избирательных участков в селе Азаташен Араратской области Армении, сообщает в воскресенье полиция республики, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в Масисский отдел полиции в 08:30, спустя полчаса после начала голосования. Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что произошла ссора между представителями партий "Процветающая Армения" и "Верелк". Один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из газового пистолета. Проводится расследование, оружие изъято.
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