https://news.day.az/world/1354340.html В Иране разбился учебный самолет
В Иране разбился учебный самолет
Учебный самолет Fara Sepehr потерпел крушение в провинции Северный Хорасан, на северо-востоке Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Организации помощи и спасения Общества Красного Полумесяца Ирана Мехти Валипур.
По его словам, инцидент произошел в 13:40 по местному времени недалеко от города Герме. Оба пилота погибли во время крушения.
Валипур добавил, что к месту происшествия отправлены спасательные бригады, по факту ведется расследование.
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