Заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд

Заболеваемость коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, а смертность - седьмую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число случаев COVID-19 снижается восьмую неделю подряд, а число смертей - седьмую неделю подряд", - сказал он.

Глава ВОЗ назвал это обстоятельство "хорошей новостью", отметив вместе с тем, что уровень заболеваемости и смертности в мире "остается высоким". На прошлой неделе в ВОЗ поступили сообщения о более 2,5 млн новых случаев заболевания и почти 64 тыс. случаев с летальным исходом. Это означает, пояснил гендиректор, что каждую минуту в мире регистрировалось в среднем 250 заразившихся и шесть смертей.

Темпы снижения заболеваемости и смертности во всех регионах планеты снизились, но в некоторых странах число заболевших и умерших "быстро растет", продолжил глава ВОЗ. В Африке число новых случаев COVID-19 и случаев с летальным исходом выросло за неделю почти на 40%, а в некоторых странах рост был троекратным и четырехкратным. Среди причин такого роста Гебрейесус назвал распространение новых штаммов коронавируса, а также "неэффективное использование мер в сфере здравоохранения и социальных мер" и "вакцинное неравенство".