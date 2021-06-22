Россия захотела изменить статус-кво на рынке нефти

Россия намерена предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти, сообщили источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Решение добиваться изменения статус-кво объясняется тем, что страна видит дефицит поставок на рынке, который в среднесрочной перспективе должен сохраниться. Окончательная позиция Москвы, которую хотят представить на встрече группы на следующей неделе, пока формулируется, уточнил один из собеседников агентства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в этом месяце Международное энергетическое агентство призвало Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеров начать продавать имеющиеся у них запасы продукции, чтобы удовлетворить быстро восстанавливающийся спрос. По подсчетам Goldman Sachs, сейчас рынку не хватает трех миллионов баррелей в день.

Встреча всех стран альянса ОПЕК+ назначена на 1 июля. Ранее 1 июня альянс сохранил прежние параметры сделки, позволяющие нарастить добычу в июле. 21 июня вице-премьер России Александр Новак сообщил, что сделка может быть продлена, однако решения о сроках ее действия пока нет.