В России предложили поднять налог для богатых

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 1 января в России была введена прогрессивная шкала налогообложения. Для граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, налог поднялся с 13% до 15%.

"Посмотрим, как будут 15% работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения. В Америке до 50% доходит подоходный налог, с учетом федеральной ставки и региональной. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально", - рассказал Аксаков Ura.ru.

По его словам, ступенчатая шкала налогообложения может выглядеть так: доходы от 5 до 10 млн рублей - облагаются 15%, от 10 до 15 млн - 20% и так далее.

Парламентарий считает, что повышение ставки НДФЛ для богатых россиян позволит государству направить больше средств на помощь нуждающимся.