В России обнаружили более 16 тысяч мутаций COVID-19

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" заявил, что в России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация", - подчеркнул он.

По словам Максютова, такой позиции придерживаются не только в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что так называемый индийский штамм коронавируса - "дельта" - уже получил распространение почти в 90 странах мира.

Ученые во всем мире предупреждают об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

Позднее была обнаружена новая мутация индийского штамма, так называемая "дельта плюс". Власти Индии признали этот вариант "вызывающим беспокойство".