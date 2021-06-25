Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел на улице Рихарда Зорге, 77.

На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Артур Шарипов. Обстоятельства случившегося выясняются.

По информации, из дома эвакуировали жителей.

Как сообщают региональные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не впускать.