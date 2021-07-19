Сильный взрыв в Багдаде

По меньшей мере 25 человек погибли, 47 получили ранения в понедельник в результате теракта в Багдаде. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает новостной портал Shafaq News.

Согласно поступавшим ранее данным, взрывное устройство сработало на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр. Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько торговых лавок.

В местных силовых структурах классифицировали произошедшее как теракт, отметив при этом, что в нем была использована самодельная бомба. Между тем, как отмечаетShafaq News, в полиции не исключают, что за этой вылазкой может стоять смертник. Сообщается о том, что среди жертв есть женщины и дети.

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим он отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.