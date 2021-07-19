https://news.day.az/world/1363164.html Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19
Во Франции заявили о четвертой волне COVID-19
Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.
Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.
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