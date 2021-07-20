Китай предостерег США от возобновления торговой войны

Возобновление торговой войны между США и Китаем приведет к проигрышным результатам, предостерег официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает The New York Times. Таким образом Пекин ответил на недавнее заявление главы Минфина США Джанет Йеллен, в котором она усомнилась в том, что прошлогодняя торговая сделка между странами была выгодна Вашингтону.

"Экономические отношения между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодным. Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю и решат проблемы в торговых отношениях, чтобы способствовать их устойчивому и здоровому развитию", - заявил Чжао Лицзянь.

На прошлой неделе Джанет Йеллен в интервью New York Times заявила, в частности, что первая фаза торговой сделки, заключенная во время президентства Дональда Трампа в 2020 году, не решила фундаментальных проблем США и Китая, а некоторые пункты договора навредили американским потребителям.

Соглашение предусматривает, что, начиная с января 2020 года, Пекин потратит за два года 200 миллиардов долларов на покупку товаров из США, в том числе 77,7 миллиарда на промышленную продукцию, 52,4 миллиарда - на энергоносители, 37,9 миллиарда - на услуги. В обмен США отложили запланированное повышение пошлин на китайские товары и пообещали отменить 25-процентные сборы на продукцию из Китая после подписания второй фазы сделки. Будучи кандидатом в президенты США, Джо Байден критиковал подписанное соглашение и называл его провалом.

В конце января 2021 года сообщалось, что Китай выполнил менее 60 процентов плана по закупке американских товаров. Во многом выполнению договоренностей помешала пандемия.