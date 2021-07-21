https://news.day.az/world/1363547.html Эрдоган заявил, что ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов
Эрдоган заявил, что ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов
Ситуация с коронавирусом в Турции на данный момент не ухудшилась из-за распространения новых штаммов. С таким утверждением выступил в среду президент республики Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Хотя в других странах растет заболеваемость новыми вариантами коронавируса, Турция пока что не подверглась этой угрозе", - сказал он в эфире телеканала TRT.
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