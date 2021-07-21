Эрдоган заявил, что ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов

Ситуация с коронавирусом в Турции на данный момент не ухудшилась из-за распространения новых штаммов. С таким утверждением выступил в среду президент республики Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя в других странах растет заболеваемость новыми вариантами коронавируса, Турция пока что не подверглась этой угрозе", - сказал он в эфире телеканала TRT.