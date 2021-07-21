Израиль разрабатывает глобальный киберщит для противодействия киберугрозам

Израиль начал разработку глобального кибернетического щита для противодействия киберугрозам в сети. С таким заявлением выступил в среду на конференции Cyber Week в Университете Тель-Авива премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль разрабатывает глобальный кибернетический щит", - сказал Беннет. Речь идет об "онлайн-защите глобальной сети в реальном времени", добавил премьер, отметив, что в рамках инициативы "правительства-партнеры стран-единомышленниц" по всему миру "будут совместно выявлять угрозы в области кибербезопасности", а также "разрабатывать решения, чтобы предупреждать и расследовать [кибератаки], создавать "вакцину" [от киберугроз]". "Если попытаетесь сражаться в одиночку, проиграете. Если мы будем сражаться вместе, мы победим", - отметил Беннет.

"Мы приглашаем все хорошие государства объединить усилия [в борьбе с киберугрозами]", - добавил израильский премьер.