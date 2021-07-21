Новый корабль ВМС Турции Anadolu оснастят двумя отечественными беспилотниками

Беспилотник Bayraktar TB3 и боевой беспилотный авиационный комплекс MİUS будут вместе использоваться на многоцелевом универсальном десантном корабле (УДК) ВМС Турции Anadolu.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", турецкая компания Baykar сообщила в среду, 21 июля, в Twitter.

Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар, в свою очередь, сделал публикацию со словами: "У нас тоже есть мечта".

Публикация дополнена тегами "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" и "Национальные технологии".

Накануне компания Baykar впервые продемонстрировала концептуальный дизайн боевого беспилотного авиационного комплекса MİUS.

Турция планирует до конца текущего года спустить на воду первый отечественный многоцелевой универсальный десантный корабль TCG Anadolu. Изначально планировалось сдать судно в начале 2022 года, однако по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана работы ускорились.