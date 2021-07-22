https://news.day.az/world/1363609.html Эрдоган и Рухани обсудили двусторонние отношения
Эрдоган и Рухани обсудили двусторонние отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональные события.
Эрдоган также выразил уверенность, что страны продолжат сотрудничество на высоком уровне и тесный диалог и после прихода к власти новой администрацией в Иране.
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