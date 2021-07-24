Итальянцы вакцинируются "из-за ресторанов"

В Италии значительно вырос спрос на вакцины. Жители страны массово записываются на прививки из-за того, что начиная с 6 августа, зайти в ресторан и ряд других общественных мест без ковид-сертификата вакцинированного будет невозможно. Об этом в пятницу, 23 июля, пишет Европейская правда, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в Пьемонте после новости о ресторанах, темпы записи на прививку удвоились.

"Каждый час мы регистрируем на портале вдвое больше записей, чем в среднем в предыдущие дни", - рассказал губернатор Альберто Чири.

Сообщается, что кроме ресторанов "зеленый сертификат" в Италии будет требоваться для посещения тренажерных залов и театров, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий, для участия в соревнованиях.