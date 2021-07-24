В Краснодарском крае туристический автобус съехал в кювет, много пострадавших

Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительным данным, съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани, погиб один человек, пострадали 19, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, передает Day.Az.

"По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района, туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре региона добавили, что в рамках проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.

Причиной съезда мог стать отказ тормозной системы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Источник в экстренных службах также уточнил ТАСС, что автобус ехал из города Кореновск в поселок Мезмай.

"В результате ДТП 21 человек доставлен в медицинское учреждение для обследования, один человек погиб", - говорится в свою очередь в сообщении пресс-службы краевого ГУ МВД России. В то же время источники в медицинских службах сообщили ТАСС, что в машине скорой помощи умер один из пострадавших, число погибших в аварии увеличилось и составляет два человека.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю также сообщили журналистам, что несовершеннолетних, по предварительным данным, среди доставленных в больницу нет, проводится проверка. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ДТП произошло с частным экскурсионным автобусом, для ликвидации последствий привлекаются 20 человек и девять единиц техники.