Дождевая вода затопила 16-этажный дом в Петербурге - ВИДЕО
Гроза в Санкт-Петербурге доставила серьезные неудобства жильцам жилого дома 44/2 по Наличной улице.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дождевая вода буквально затопила весь многоэтажный дом. Очевидцы сняли происшествие на видео.
Люди на этажах передвигаются по щиколотку в воде. Происходящее напоминает один большой квартирный потоп в панельной 16-этажке.
Последствия непогоды проявились вечером 28 июля. Судя по кадрам, сухих этажей просто не осталось.
Вода бушует и стремительно стекает с потолков и труб. Известно, что дом 44/2 по Наличной улице был построен в 1976 году.
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