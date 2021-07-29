Дождевая вода затопила 16-этажный дом в Петербурге

Гроза в Санкт-Петербурге доставила серьезные неудобства жильцам жилого дома 44/2 по Наличной улице.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дождевая вода буквально затопила весь многоэтажный дом. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Люди на этажах передвигаются по щиколотку в воде. Происходящее напоминает один большой квартирный потоп в панельной 16-этажке.

Последствия непогоды проявились вечером 28 июля. Судя по кадрам, сухих этажей просто не осталось.

Вода бушует и стремительно стекает с потолков и труб. Известно, что дом 44/2 по Наличной улице был построен в 1976 году.

В России уже почти полностью устранили последствия мощных паводков. Так, в Сочи уровень воды в реках Мацеста и Хоста нормализуется, восстановлено электроснабжение.