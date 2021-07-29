https://news.day.az/world/1365724.html В России за последние сутки от COVID-19 скончались 799 человек
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе РФ по борьбе с инфекцией.
В России за последние сутки от COVID-19 скончались 799 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 270, до 6 218 502.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе РФ по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
В настоящее время в России продолжают лечение 493 162 человека. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 834, до 5 568 363.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 156 977.
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