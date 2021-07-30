https://news.day.az/world/1365970.html Ever Given вернулся в Роттердам - ВИДЕО
Ever Given вернулся в Роттердам - ВИДЕО
Судно Ever Given, блокировашее в начале года Суэцкий канал, причалило в порту Роттердама.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с контейнеровоза сняли арест после того, как его владелец - японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd - и администрация водной артерии достигли соглашения о выплате компенсации ущерба.
В конце марта 400-метровый корабль сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв по нему движение. Из-за этого образовалась гигантская пробка из сотен ожидающих прохода судов.
Вызволить Ever Given удалось при помощи буксиров только через шесть дней.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре