В Ереване мужчина совершил попытку самосожжения перед офисом омбудсмена

Гражданин совершил попытку самосожжения в Ереване, перед офисом омбудсмена Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что на место происшествия прибыла бригада "Скорой помощи". Пострадавшего доставили в ожоговый центр.

Сотрудники правоохранительных органов собирают материалы и выясняют мотивы, приведшие к такому поступку. Ведется работа по установлению личности пострадавшего.