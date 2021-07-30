https://news.day.az/world/1366146.html В Ереване мужчина совершил попытку самосожжения перед офисом омбудсмена
В Ереване мужчина совершил попытку самосожжения перед офисом омбудсмена
Гражданин совершил попытку самосожжения в Ереване, перед офисом омбудсмена Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что на место происшествия прибыла бригада "Скорой помощи". Пострадавшего доставили в ожоговый центр.
Сотрудники правоохранительных органов собирают материалы и выясняют мотивы, приведшие к такому поступку. Ведется работа по установлению личности пострадавшего.
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