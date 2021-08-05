Венесуэла введет цифровую национальную валюту
Власти Венесуэлы с 1 октября вводят цифровую нацвалюту, в которой будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных деньгах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального банка страны.
"Начиная с 1 октября начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая удалит шесть нулей у национальной валюты", - говорится в сообщении банка.
Таким образом, "все, что выражено в нацвалюте, будет поделено на миллион".
"Введение цифрового Боливара не окажет влияния на стоимость валюты, то есть валюта не будет стоить ни больше, ни меньше, это делается для облегчения его использования", - отмечает ЦБ.
При этом граждане смогут продолжить использование бумажных денег.
Введение цифровой валюты поможет восстановлению экономики страны, уверены в ЦБ.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре