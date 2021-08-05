Венесуэла введет цифровую национальную валюту

Власти Венесуэлы с 1 октября вводят цифровую нацвалюту, в которой будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных деньгах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального банка страны.

"Начиная с 1 октября начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая удалит шесть нулей у национальной валюты", - говорится в сообщении банка.

Таким образом, "все, что выражено в нацвалюте, будет поделено на миллион".

"Введение цифрового Боливара не окажет влияния на стоимость валюты, то есть валюта не будет стоить ни больше, ни меньше, это делается для облегчения его использования", - отмечает ЦБ.

При этом граждане смогут продолжить использование бумажных денег.

Введение цифровой валюты поможет восстановлению экономики страны, уверены в ЦБ.