Президент МОК передал олимпийский флаг мэру Парижа

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Церемония закрытия летних Олимпийских игр проходит в воскресенье в Токио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год и состоялись без иностранных болельщиков, местных зрителей не допускали на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.