https://news.day.az/world/1373451.html В Германии леопард искромсал модели голову во время фотосессии
В Германии леопард искромсал модели голову во время фотосессии
В немецком городе Небра леопард укусил за голову 36-летнюю модель во время фотосессии в приюте.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на BBC News, передает Day.Az.
Инцидент произошел, когда модель зашла в вольер с леопардами Трой и Парис. Во вторник, 25 августа, женщину на вертолете доставили в больницу.
По данным немецкой газеты Bild, пострадавшей оказалась модель Джессика Лейдольф.
"Он (леопард) постоянно кусал меня за щеку, за ухо, за голову", - рассказала Лейдольф изданию.
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