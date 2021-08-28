В Германии леопард искромсал модели голову во время фотосессии

В немецком городе Небра леопард укусил за голову 36-летнюю модель во время фотосессии в приюте.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на BBC News, передает Day.Az.

Инцидент произошел, когда модель зашла в вольер с леопардами Трой и Парис. Во вторник, 25 августа, женщину на вертолете доставили в больницу.

По данным немецкой газеты Bild, пострадавшей оказалась модель Джессика Лейдольф.

"Он (леопард) постоянно кусал меня за щеку, за ухо, за голову", - рассказала Лейдольф изданию.