https://news.day.az/world/1376620.html Армяне угрожают футболисту за решение играть в сборной России
Армяне угрожают футболисту за решение играть в сборной России
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу "КраСава" рассказал о решении выступать за сборную России вместо команды Армении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Футболист заявил, что с 15 лет выступает за сборную России, и считает страну своей родиной. "Были оскорбления: "Чтоб у тебя ничего не получилось", "Мы тебя найдем", "Ты не человек, ты - говно", и так далее. Не обращаю на это внимания", - рассказал об угрозах Захарян.
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