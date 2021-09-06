Армяне угрожают футболисту за решение играть в сборной России

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу "КраСава" рассказал о решении выступать за сборную России вместо команды Армении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист заявил, что с 15 лет выступает за сборную России, и считает страну своей родиной. "Были оскорбления: "Чтоб у тебя ничего не получилось", "Мы тебя найдем", "Ты не человек, ты - говно", и так далее. Не обращаю на это внимания", - рассказал об угрозах Захарян.