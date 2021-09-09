В Турции использовано более 100 млн. доз вакцины против COVID-19

В Турции использовано более 100 млн. доз вакцины против коронавируса нового типа (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Anadolu", информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Турции.