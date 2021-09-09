https://news.day.az/world/1378121.html В Турции использовано более 100 млн. доз вакцины против COVID-19
В Турции использовано более 100 млн. доз вакцины против COVID-19
В Турции использовано более 100 млн. доз вакцины против коронавируса нового типа (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Anadolu", информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Турции.
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