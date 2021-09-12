Первые кадры с места крушения самолёта в Иркутской области

В Сети появилось первое видео с места крушения самолёта в Иркутской области.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На берегу реки Киренга спасатели, медики и волонтёры эвакуируют пострадавших.

По последним данным, согласно информации пресс-службы областного правительства, в результате крушения самолета L-410 в тайге Иркутской области погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Остальные 12 человек получили травмы. Двое из них зажаты внутри самолета, проводится их деблокация.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в воскресенье вечером около села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.