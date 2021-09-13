В русскоязычном районе Нью-Йорка нашли странный феномен

Пользователь Reddit под ником G8g8g8 выложил несколько карт Нью-Йорка, на которых изображены наиболее распространенные языки в ряде районов мегаполиса. Комментаторы нашли странный феномен в русскоязычном квартале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно карте, самым популярным языком в городе является английский, он покрывает большинство районов. На втором месте по распространенности оказался испанский язык. Третью строчку занял русский язык.

При этом многих пользователей сети удивило, что в Нью-Йорке имеется крупный район, в котором в основном говорят на русском.

"Я так и думал, но русский все равно удивляет", - написал комментатор под ником ScarAdvanced9562.

С ним согласился юзер под ником vigilantcomicpenguin, который назвал русскоговорящие кварталы "историческим пережитком".

Пользователь lateja указал, что речь идет о районе Брайтон Бич, куда в конце XX века заселялись эмигранты из СССР и России. Также у этого места есть второе неофициальное название - "маленькая Одесса".

"Это буквально капсула времени СССР/России 1980-1990 годов. Это самый странный феномен... Образ жизни, менталитет, музыка, стиль одежды и сленг - все это прямо из начала 90-х, когда мафия наводнила Россию. Это буквально как в кино", - написал этот юзер.

Он заключил, что подобных мест в мире больше нет.