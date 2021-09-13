Канадским антипрививочникам грозит арест за протест у больницы

Власти Торонто поручили полиции арестовывать любого протестующего у входа в больницы города. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, мэр города Джон Тори объявил, что осуждает любой протест у медицинских учреждений, в том числе направленный против вакцинации от коронавируса COVID-19.

"У всех нас есть право на протест, но злоупотреблять этим правом, чтобы беспокоить людей за пределами больницы и распространять дезинформацию о вакцинах в разгар пандемии, недопустимо и выходит за рамки нормы <...> Это несправедливо по отношению к нашим героям-медикам", - заявили в мэрии.

В пресс-службе полиции Торонто решение градоначальника относительно задержаний уже подтвердили, отметив, что также уважают право канадских граждан на мирный протест, но работа больниц не должна быть нарушена.

Протесты противников вакцинации идут в Канаде уже не первую неделю, в особенности после обещания премьер-министра страны Джастина Трюдо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для практически всех групп граждан. Правда, сделать это политик обещал после досрочных парламентских выборов, которые назначены на октябрь.