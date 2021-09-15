Нидерланды отменят правило социального дистанцирования

Нидерланды ослабляют с 25 сентября ряд мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, и отменяют правило социального дистанцирования.

Об этом объявил на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, правило соблюдения дистанции в 1,5 м между людьми 25 сентября будет отменено. Однако в кафе, барах, ресторанах, театрах и кинотеатрах станет обязательным предъявление так называемого коронавирусного пропуска - свидетельства о вакцинации, недавно перенесенном заболевании или отрицательном результате теста. Исключение составляют музеи и библиотеки. Не изменится допустимое время работы кафе, баров и ресторанов - они должны оставаться закрытыми с 00:00 до 06:00 (с 01:00 до 07:00 мск). Возобновят работу клубы и дискотеки, однако они также должны будут закрываться в полночь.

"Сегодня не тот день, когда мы можем заявить о полном возвращении к нормальной жизни, - отметил Рютте. - В стране по-прежнему выявляются новые инфекции и госпитализируются люди".

Определенные послабления коснутся проведения фестивалей. Будут разрешены массовые мероприятия внутри помещений без фиксированной рассадки при условии заполнения не более чем на 75% от максимальной вместимости и только для людей с коронавирусным пропуском. Кроме того, будут разрешены многодневные фестивали. Футбольные матчи вновь смогут проводиться при полностью заполненных трибунах.

В силе останется масочный режим в общественном транспорте. Совет работать как можно больше из дома заменен на рекомендацию работать из дома, когда возможно, и приходить на работу, когда необходимо.

Согласно последним данным, уровень вакцинации в Нидерландах среди лиц старше 12 лет составляет 79%.