Люди в красной от крови воде: в Дании прошла традиционная резня дельфинов

Убийство 1,5 тысячи дельфинов негативно повлияет на имидж Фарер для всего мира, считает Фарерская ассоциация китобойного промысла. Мормлеки были уничтожены на юго-востоке Фарерских островов в воскресенье во время традиционной охоты. В сети появились шокирующие кадры, на которых видно туши мертвых животных и атлантические воды, окрашенные их кровью в красный цвет. Растерянные люди стоят на берегу, кто-то зашел на мелководье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, охотники смогли своим антирекордом неприятно поразить даже китобоев. Глава Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавур Сюрдарберг заявил, что тот, кто хотел выставить Фареры в плохом свете, получил отличный шанс. Гриндадрап сделал мир намного меньше. И уже назрела необходимость вынести проблему на политический уровень. Жители островов тоже не остались равнодушными к расправе над черными дельфинами. Некоторым стало плохо, передает DR.

Китобойный промысел на Фарерских островах существует по меньшей мере с X века и регулируется местными властями. В основном жители Фарер ловят китов, но также охотятся на дельфинов.

Представляем вниманию читателей шокирующие кадры, распространенные телеграм-каналом "Реальная война":