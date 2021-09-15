https://news.day.az/world/1380279.html Женская сборная Афганистана по футболу сбежала из страны
Женская сборная Афганистана по футболу сбежала из страны
Представительницы женской сборной Афганистана по футболу сбежали из страны. Об этом Daily Sabah сообщил министр информации Пакистана Фавад Чаудри, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Чиновник поприветствовал национальную команду, заявив, что спортсменки находятся на границе Афганистана с Пакистаном на КПП "Торхам". Он также добавил, что игроков приняло руководство Федерации футбола страны. Кто конкретно из футболисток покинул родину, и будут ли они продолжать представлять страну на международных соревнованиях, не уточняется.
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