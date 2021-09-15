Женская сборная Афганистана по футболу сбежала из страны

Представительницы женской сборной Афганистана по футболу сбежали из страны. Об этом Daily Sabah сообщил министр информации Пакистана Фавад Чаудри, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чиновник поприветствовал национальную команду, заявив, что спортсменки находятся на границе Афганистана с Пакистаном на КПП "Торхам". Он также добавил, что игроков приняло руководство Федерации футбола страны. Кто конкретно из футболисток покинул родину, и будут ли они продолжать представлять страну на международных соревнованиях, не уточняется.