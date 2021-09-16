В России десятки детей отравились неизвестным веществом

Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 19 учеников госпитализировали, трое находятся в реанимации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, всего 24 пострадавших, 19 были госпитализированы. Предварительная причина - перцовый баллончик, распыленный девятиклассником", - уточнил представитель городской администрации, добавив, что на месте находятся врио заместителя мэра Эмилия Раджабова и начальник управления образования города.

По его словам, среди пострадавших ученики 2-го, 5-го, 9-10-х классов, а также один педагог. "В реанимации трое, потому что им необходим кислород, но их состояние удовлетворительное", - добавил представитель мэрии Махачкалы.

Врачи оценивают состояние госпитализированных детей как удовлетворительное. "Состояние детей удовлетворительное. Здоровью ничего не угрожает, всю медицинскую помощь получают, в том числе психологическую", - сказала министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

По ее словам, пострадавшие дети находятся в детской республиканской клинической больнице.

В пресс-службе Минобрнауки республики сообщили, что в школе №36, где произошло ЧП, отменены занятия второй смены. "Все дети из помещения выведены. Все помещения проветриваются, проводится генеральная уборка с дезинфекцией. МЧС направили психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми", - добавили в министерстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана, на месте работает оперативная группа. На место также выехали сотрудники следственного комитета. "Выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали ТАСС в СК России по региону.