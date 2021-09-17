Куба начала массовую вакцинацию от COVID-19 детей от двух до 11 лет

На Кубе после завершения клинических исследований началась массовая вакцинация детей в возрасте от двух до 11 лет вакциной собственного производства Soberana, сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание Cubadebate.



По информации издания, в течение предыдущих трех месяцев в испытаниях приняли участие более 350 детей. Им трижды вводили вакцину и еще четыре раза делали забор крови. По результатам исследования Soberana показала эффективность 99,3% среди детей до 11 лет и 93% среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

