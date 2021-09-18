Россия и США намерены взаимодействовать в Арктике

Россия и США рассчитывают взаимодействовать в Арктике, начать вести диалог по этому вопросу. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности - это отмечали и представители США", - сказал дипломат.

По его словам, в сфере военной политики есть определенные расхождения в позициях, но рано или поздно эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между странами по арктическому региону.