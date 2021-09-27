В Евросоюзе растет количество электровелосипедов

Евросоюз испытывает настоящий бум электрических велосипедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это видно из исследования, проведенного Европейским статистическим бюро Евростат. Использование этого экологически чистого вида транспорта начал особенно быстро набирать обороты во время пандемии коронавируса. В начале текущего года в частных домах ЕС таких транспортных средств было на 20 процентов больше, чем в предыдущем году. В одной только Германии в начале этого года насчитывалось около 7,1 млн электрических велосипедов против 5,9 млн годом ранее.

Наряду с ростом количества электровелосипедов увеличилось и количество аварий. Согласно данным, в дорожно-транспортных происшествиях с электрическим велосипедом погибло больше людей, чем когда-либо прежде. Особенно заметно, что это произошло за год с меньшим трафиком, чем обычно. Общее количество аварий также было ниже, чем в 2019 году.