В Украине начнут сажать за подделку COVID-сертификатов

Правительство Украины утвердило законопроект о введении уголовной ответственности за подделку сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новая норма позволит властям страны сажать в тюрьму не только торговцев "липовыми" справками, но и тех, кто вносит в них недостоверные данные. В частности, за использование поддельных COVID-сертификатов украинцы рискуют заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен или получить до двух лет ограничения свободы.

Медики, которые указывают ложные данные в документах, в свою очередь, могут быть оштрафованы на 68 тысяч гривен с лишением права занимать должность на три года. Тем, кто подделывает справки на продажу, придется заплатить 170 тысяч гривен и отправиться в колонию на три года.